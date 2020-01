Eperon d’Or lokte vorig jaar 20.000 bezoekers Valentijn Dumoulein

07 januari 2020

16u22 0 Izegem Museumsite Eperon d’Or heeft opnieuw een succesvol jaar achter de rug. “In 2019 vonden 20.000 bezoekers de weg naar het museum en de vele museumactiviteiten”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

Eperon d’Or opende midden 2017 de deuren. “Sinds de officiële opening naderen we nu al bijna de kaap van 63.000 bezoekers. Gemiddeld gezien kunnen we spreken van een jaarlijkse verdubbeling in vergelijking met de jaarcijfers voor de ingebruikname van de site”, verduidelijkt de schepen. “Sinds midden vorig jaar is Eperon d’Or ook aangesloten bij Museumpas. Daarmee komt onze museumsite in een breed netwerk van musea. Bezoekers die zo’n pas aankopen, kunnen op dit ogenblik 169 musea en 241 expo’s bezoeken. Honderden museumpashouders bezochten intussen ook al Eperon d’Or.”

Jaarlijkse sluitingsperiode

Eperon d’Or sluit tot 21 januari even de deuren. “Deze sluitingsperiode is noodzakelijk voor de grote schoonmaak en om enkele belangrijke wijzigingen te doen in de vaste museumopstelling. Dit zou de bezoeker te veel hinderen omdat de tentoonstellingskasten allemaal moeten geopend worden”, besluit conservator Hilde Colpaert.