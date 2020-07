Eperon d’Or krijgt bijzondere schoenenparen en doornaaimachine Valentijn Dumoulein

21 juli 2020

11u36 3 Izegem Het Izegemse stadsmuseum Eperon d’Or heeft een mooie schenking gekregen van schoenherstelbedrijf Rapid uit Kuurne. Het gaat om twee paar unieke schoenen. Het museum mag ook een nieuwe machine aan zijn collectie toevoegen.

De schenking komt van de familie Verhaeghe uit Kuurne-Hulste. “(Groot)vader Michel Verhaeghe is onlangs overleden, maar baatte jarenlang schoenhersteldienst Rapid uit”, laat het museum weten. “Toen dat volop mode was ‘overtrok’ Michel regelmatig schoenen in stof. Dat werd dikwijls gedaan omdat de schoenen perfect zouden passen bij de outfits van de dames die in de huwelijkssuite moesten lopen.” Het ene paar geschonken schoenen overtrok Michel voor zijn dochter, ter ere van het huwelijk van zijn zoon in 1987. Het ander paar schoenen bewaarde hij in zijn atelier als voorbeeld voor potentiële klanten.”

Het museum mocht ook een perfect onderhouden doornaaimachine ontvangen. Het gaat om een Landis N°12, model K van Amerikaanse makelij. “Onze machineploeg zal de machine eerst een oppoets- en smeerbeurt geven, daarna komt ze in de vaste opstelling van de fabriekshal in Eperon d’Or”, laat het museum nog weten.