Eperon d’Or breidt collectie uit met 80 jaar oude damesschoenen en zeldzame drukkersborstel Valentijn Dumoulein

19 februari 2020

07u44 0 Izegem Stadsmuseum Eperon d’Or is weer een aantal juweeltjes rijker, waaronder een zeldzame drukkersborstel. Verder breidde het de collectie uit met damesschoenen van meer dan tachtig jaar oud.

“Heel wat mensen of bedrijven bieden het museum schoenen, werkmateriaal of documenten aan”, zegt conservator Hilde Colpaert. “Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor. Zo ontvingen we onlangs een schenking van een zeldzame drukkersborstel met een petroleumreservoir in de messinghouder die gebruikt werd om lettervormen schoon te maken. De borstel werd rond 1920 in de Verenigde Staten gebruikt”, verduidelijkt schepen Himpe.

Schoenen uit de jaren 30

Naast schenkingen koopt het museum ook zelf collectiestukken aan. “We konden een collectie van zes paar damesschoenen uit de jaren 1930 aankopen. Ze hadden meer dan tachtig jaar op een zolder in het Oost-Vlaamse Asper gelegen. Het zijn allemaal kwaliteitsschoenen van Belgische makelij en één paar werd zelfs in Izegem gemaakt”, besluit Colpaert.