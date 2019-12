Empty Shop brengt 1.260 euro op Valentijn Dumoulein

31 december 2019

11u45 0 Izegem De Empty Shop die vereniging Curieus een week lang in de Marktstraat uitbaatte, heeft een mooi bedrag voor het goede doel opgebracht.

Het opzet van de tijdelijke winkel was dat mensen er spullen kwamen doneren die Curieus dan voor het goede doel mocht verkopen. In totaal brachten alle verkochte spulletjes 1.260 euro op. Het aanbod varieerde van tweedehandskinderkledij tot speelgoed of boeken. De opbrengst gaat naar de Pamperbank van Izegem, Pleegzorg West-Vlaanderen en de vzw Rouw & Verlies Vlaanderen.