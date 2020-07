Emma lanceert vier fotozoektochten ten voordele van Rode Neuzen Dag Valentijn Dumoulein

10 juli 2020

16u20 1 Izegem De 15-jarige Emma Turpain heeft de voorbije weken vier fotozoektochten gemaakt en verkoopt de hele zomer deelnameformulieren ten voordele van de Rode Neuzen Dag. Met die actie zamelt ze geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen.

“Normaal zouden we op school een actie organiseren, maar door corona is dat er niet van gekomen”, vertelt Emma, die net het vierde middelbaar Latijn-Wiskunde in Prizma Campus College heeft voltooid. “Omdat de problematiek van jongeren met psychische problemen me nauw aan het hart ligt, wilde ik toch iets organiseren. Daarom heb ik een reeks fotozoektochten door Izegem in elkaar gestoken.”

Zo is er een zoektocht van 5,5 kilometer (start Wallemote), maar ook een grotere van 11,5 kilometer (start Melkmarkt) die naast Izegem ook door Emelgem en Kachtem loopt. “We hebben ook een zoektocht van 9 kilometer door de Bosmolens in elkaar gestopt en speciaal ook eentje voor kinderen van 2 kilometer. Beiden starten aan Wallemote.”

Praktisch

Formulieren zijn te koop in dagbladhandels De Kriebel in de Kachtemsestraat 137 en Eclips op de Meensesteenweg 78. Beide zijn vanaf 20 en 24 juli wel twee weken dicht. De exemplaren kosten twee of drie euro. “De antwoorden kun je doorsturen op de Facebookpagina Zoektochten Regio Izegem Rode Neuzen Dag of via zoektochten@outlook.com.