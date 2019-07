Emelgemse Peer is nu ook bespeelbaar kunstwerk Valentijn Dumoulein

18 juli 2019

11u40

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Izegem Emelgem staat sinds jaar en dag bekend als ‘perengemeente’ en dat wordt voortaan extra geaccentueerd met de komst van een uit de kluiten gewassen bronzen peer op het Dorpshuisplein.

“Het gaat om een bespeelbaar kunstwerk”, vertelt groenschepen Caroline Maertens (N-VA). “Het is mooi om naar te kijken en kinderen kunnen er ook in ravotten. De komst van de peer maakt deel uit van verfraaiingswerken op het Dorpsplein. Alle bestaande beplanting – waaronder een majestueuze magnoliaboom - werd behouden, maar daarnaast is er plaats voor een publieke barbecue, een haag, meer bloemen, grassen en vaste planten. Als extra knipoog naar Emelgem als perengemeente komen er ook perelaars. Tot slot komt er ook een betere mindervalidenhelling naar het Dorpshuis.” Vanaf september volgt de plaatsing van meubilair en verdere aanplantingen.

Perensoorten

Het kunstwerk is niet het eerste dat verwijst naar ‘perengemeente’ Emelgem. Er staat al lange tijd het Peerken, een gebeeldhouwde peer van de hand van lokaal kunstenaar Johan Herman. Enkele zalen in het Dorpshuis kregen ook namen die verwijzen naar verschillende perensoorten en de slogan van de gemeente is niet voor niets ‘Emelgem, een dorp met pit’.

