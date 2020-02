Emelgemse begraafplaats krijgt nieuwe waterleiding Valentijn Dumoulein

17 februari 2020

Op woensdag 19 februari start de technische dienst van de stad met de werken aan een nieuwe waterleiding op de begraafplaats van de Reperstraat. Enige tijd geleden al bleken daar grote lekken in de ondergrondse leidingen te zitten.

“Tijdelijke vaten hielpen ons door deze periode heen. Nu hebben we beslist om een nieuwe waterleiding aan te leggen, zegt schepen van openbare werken en groenbeleid Caroline Maertens. De werken omvatten onder meer de aanleg van vijf bijkomende aftappunten met water, verspreid over de begraafplaats. “Zo willen we het comfort voor de bezoeker aanzienlijk verhogen, al zullen de werken wel tijdelijk voor overlast zorgen. De begraafplaats zal de komende tijd ook wat moeilijker toegankelijk zijn dan normaal”, vertelt schepen Maertens.

De werken gaan, behoudens onvoorziene omstandigheden, van start op woensdag 19 februari. “Vanzelfsprekend doen we ons best om de duurtijd van de werken te beperken. Aangezien het echter om onze eigen diensten gaat, en zij dus af en toe ook voor andere werken ingezet moeten worden, zullen er zeker momenten zijn waarop de diensten niet op de begraafplaats aan de slag zullen zijn”, legt schepen Maertens uit. Bedoeling is om de werken klaar te hebben tegen de lente, zodat we ook de groenaanleg kunnen afronden voor de zomer”, besluit schepen Caroline Maertens.