Eleonora strijdt voor lintje in missverkiezing Belgium’s Most Amazing Women Valentijn Dumoulein

23 augustus 2019

13u16

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De 23-jarige Eleonora Manukian staat op zaterdag 7 september in de finale van de missverkiezing Belgium’s Most Amazing Women 2019 in Tervuren. Ze steunt in het kader daarvan de vzw Born in Africa, die kinderen in Zuid-Afrika helpt om naar school te gaan.

“Op de finale van Belgium’s Most Amazing Women wordt er gestreden om drie titels: Miss Supranational Belgium, Miss International Belgium en Miss Tourism Queen International Belgium. Hierbij zullen de drie winnaressen België vertegenwoordigen in de verschillende internationale verkiezingen.”, vertelt Eleonora. “Miss Tourism zet vooral het toeristisch aspect van haar land in de kijker, Miss International is een titel voor vrouwen die zakelijk instinct hebben en op vlak van ondernemen van aanpakken weten en Miss Supranational zet het goede doel extra in de kijker. Ik strijd voor de drie titels tegelijk.”

Hopen op tweede titel

Eleonora is oorspronkelijk van Litouwen afkomstig, maar volgde haar mama toen die de liefde naar België volgde. “Mijn moeder is hertrouwd met een Belg en sinds mijn zevende woon ik hier”, vertelt ze. “Ik ben goed ingeburgerd en in het dagelijks leven werk ik als consultant bij Deloitte. Ik won reeds de verkiezing Miss Multiverse Belgium 2016 en hoopt om met mijn deelname een tweede grote titel in de wacht te slepen en België opnieuw te kunnen vertegenwoordigen op een internationale verkiezing.”

vzw Born in Africa

De Izegemse zet zich tijdens de verkiezing in voor de vzw Born in Africa. “Toen ik als finaliste van Belgium’s Most Amazing Women de opportuniteit kreeg om iets te gaan doen voor een goed doel, wist ik dat ik kinderen wou helpen binnen het onderwijs.”, zegt Eleonora. “Ik heb gekozen om samen te werken met ‘Born In Africa’ omdat ik onderwijs een basisrecht vind voor iedereen. Ik heb in België lessen informatica gegeven aan kinderen van 9 jaar en was heel gelukkig dat ik op die manier ook een bijdrage kon leveren. Deze keer heb ik besloten om kinderen in Zuid-Afrika te helpen omdat ze vaak niet eens de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Daardoor komen ze terecht in vreselijke situaties. “

“Het geweldige aan ‘Born In Africa’ is dat ze niet alleen het kind zullen ondersteunen binnen het onderwijs, maar ook op vlak van gezondheid en professionele begeleiding. Ze bieden een totaalpakket aan om hun leven te veranderen en dat sprak mij zo aan dat ik heb besloten om zelf ook peetmoeder te worden van Asheeqah, een meisje van 8 jaar dat nu in het tweede leerjaar zit.”, legt Eleonora uit.

‘Born In Africa’ bestaat ondertussen al 16 jaar en wordt onder andere gesteund door presentator Gert Verhulst, ex-atlete Tia Hellebaut en ex-voetballer Paul van Himst. Ze helpen meer dan 400 kinderen in Zuid-Afrika met tientallen vrijwilligers en hebben al verschillende succesverhalen van studenten die sinds jonge leeftijd deel uitmaken van het programma en hun universiteitsdiploma behalen. “Met deze actie hoop ik om meer mensen bewust te maken over ‘Born In Africa’ en het belang van een goed onderwijssysteem in alle landen. “, besluit Eleonora.