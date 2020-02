Elena mag op Eurovisiesongfestival het haar van de artiesten knippen: “Een droom die uitkomt” Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

19u30 4 Izegem Als de kandidaten voor het Eurosongfestival in mei het podium in Rotterdam zullen betreden, dan zullen meerdere van hen een coupe hebben die in de goede plooi is gelegd door de Izegemse kapster Elena Zimina. Ze mag samen met 27 andere Europese collega’s een week lang achter de schermen van het extravagante liedjesfestival werken.

“Als er iemand geknipt voor de job is, dan ben ik het wel”, opent Elena Zimina met een knipoog. “Ik hou wel van een uitdaging en ben zelfzeker genoeg om die aan te gaan. Als je naar het Eurovisiesongfestival kijkt, dan weet je dat de kandidaten al eens voor excentrieke kapsels durven kiezen en dat aspect spreekt me echt wel aan. Wie weet moeten we er nog eens de baard van een vrouw trimmen. (lacht) Alles kan er en daar hou ik van.”

Video opgestuurd

Elena ging tien jaar geleden na een opleiding bij VISO in Roeselare in dienst bij een kapster. Twee jaar later besloot ze het op eigen houtje te proberen en sindsdien runt ze een eigen kapsalon op de Bosmolens. Op een dag kreeg ze de vraag of ze bereid zou zijn mee als kapster achter de schermen van het Eurovisiesongfestival te werken. “Ik werk in mijn zaak met de kappersproducten van Morrocanoil en zij zijn dit jaar een van de sponsors van het festival. Daardoor mogen zij dit jaar dertig kappers vanuit heel Europa voor hen leveren. Ik kreeg eerst een mail met de vraag of ik daar interesse en had, waarna ik een video moest opsturen en een vragenlijst invullen. Ze wilden bijvoorbeeld weten of ik spontaan was of onder druk kon werken. Blijkbaar moet mijn kandidatuur indruk hebben gemaakt, want ik ben samen met twee andere Belgische dames geselecteerd.”

Podiumkapsels

Tussen 11 en 17 mei zullen Elena en haar collega’s een week lang in Rotterdam verblijven. “We werken er onder leiding van de Spaanse hoofdkapper Antonio, die ons al beloofde dat het een fantastische ervaring zal worden. We mogen er de kapsels verzorgen voor de twee halve finales en uiteraard de finale van zaterdag. Of ik zelf van het Eurovisiesongfestival hou? Toch wel. Ik dweep er niet mee, maar kijk toch elkaar met veel plezier naar de show. Toch is dit voor mij een droom die uitkomt. Je krijgt immers niet vaak de kans om podiumkapsels te creëren en het resultaat meteen aan miljoenen kijkers te kunnen tonen. Omdat het dit jaar in Rotterdam doorgaat zal ik niet ver moeten reizen, maar ik was hiervoor zelfs met veel plezier naar de andere kant van Europa getrokken.”

Fan van België en Rusland

Elena heeft Russische roots, maar supporter straks zeker voor ons land. “Ik woon en werk hier, dus dat is voor mij evident”, zegt ze. “Maar moest Hooverphonic (de Belgische inzending – nvdr.) toch niet winnen, dan mag Rusland van mij zeker op het hoogste schavot staan. Ik hoop stiekem dat ik een van beide groepen in mijn kappersstoel krijg. Ik zal de komende maanden sowieso nog opsnorren wie er allemaal aan deelneemt zodat ik alle kandidaten herken en kan aanspreken als ze bij mij terecht komen. Dat stelt hen meteen op hun gemak. Binnenkort trek ik met de andere twee Belgische dames eerst nog voor een cursus in New York. Die stond al eerder gepland, maar ik zal er zeker inspiratie kunnen opdoen voor die belangrijke Eurosong-week.”