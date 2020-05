Elektriciteitskabels geraakt: trucker rijdt gewoon verder VHS

06 mei 2020

19u20 0 Izegem Langs de Slabbaardstraat-Zuid, een zijstraat van de Rijksweg, moest de brandweer woensdag tussenkomen omdat elektriciteitskabels los hingen. Boosdoener bleek een vrachtwagen, die spoorloos is.

Het incident gebeurde rond negen uur. Een vrachtwagen raakte over een redelijke afstand verschillende keren de elektriciteitskabels. Die werden losgerukt en hingen op enkele plaatsen boven het wegdek. Of de chauffeur dat ook gemerkt heeft, is niet duidelijk. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, was er alleszins in geen velden of wegen nog een vrachtwagen te bekennen.