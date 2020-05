Eerste lockdownbier is een feit: Jef brouwt Antibirus Valentijn Dumoulein

01 mei 2020

14u29 52 Izegem Bij het begin van de coronacrisis besloot Jef Pirens van brouwerij d’Oude Maalderij in Izegem een eigen lockdownbier te brouwen. Het resultaat is Antibirus en is ondertussen gebrouwen en gebotteld. Het bier is voortaan in de brouwerij in de Ardooisestraat 130 in Emelgem te bestellen en af te halen.

De naam Antibirus haalde Jef uit 121 inzendingen. Het bier zelf is een licht blond bier van 5% met een licht gefumeerde toets. “Je kan het omschrijven als een mooie drinker met toch veel smaak”, vertelt Jef. “Ik brouwde het bier als antwoord op de crisis en om iedereen een hart onder de riem te steken. “Ook voor ons was het niet evident om draaiende te blijven, maar we willen ook niet bij de pakken blijven zetten. Naast het brouwen van bier zijn we met ons restaurant The Mash ook een samenwerking aangegaan met Food, Fire and Fun om elk weekend slow-bbq-gerechten in takeaway te voorzien. Omdat The Mash op vrijdag 1 mei één jaar bestaat, geven we die dag bij elke bestelling één gratis The Mash-bier en één Antibirus mee.”

Antibirus kost 2 euro per flesje. Voor 6 stuks betaal je 12 euro en voor een bak van 24 flessen betaal je 45 euro.