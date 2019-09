Eerste burgers krijgen spreekrecht op gemeenteraad: duo pleit voor verkeersveiliger Kachtem, stad nuanceert cijfers Valentijn Dumoulein

10 september 2019

23u52

Bron: VDI 0 Izegem Primeur op de gemeenteraad dinsdagavond: voor het eerst sinds de maatregel in voege trad hebben enkele burgers op de gemeenteraad spreekrecht gekregen. De eer ging naar Romy Werbrouck en Ellen Wyns van het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem, al laat hun passage wel een zure smaak na. De stad vindt het gros van hun voorstellen niet haalbaar en weerlegt de cijfers over te snel rijgedrag.

Het spreekrecht hield in dat ze net voor de start van de gemeenteraad vijf minuten mochten spreken voor alle raadsleden. De inwoners van de betrokken straten hielden begin juli al een protestactie met straatontbijt en nodigden daarbij de burgemeester en mobiliteitsschepen uit om het zwaar verkeer in hun straat te komen bekijken. “We dienden daarop enkele voorstellen in, maar kregen ondanks eerdere beloftes geen antwoord van de stad”, zeggen de dames. “Daarom zijn we genoodzaakt om de kwestie via dit spreekrecht alsnog op de agenda te plaatsen.”

“Acht ongevallen in de laatste vier weken”

De dames schermen met straffe cijfers. “Sinds januari 2018 zijn er 24 ongevallen gebeurd, waaronder liefst 8 in de laatste weken”, zeggen ze. “Van omgereden paaltjes en aangereden fietsers tot wagens die over de kop gaan en motorrijders die ten val worden gebracht. Vaak ook met vluchtmisdrijf of onder invloed van alcohol, maar quasi altijd aan een overdreven snelheid. Het sluipverkeer neemt sinds een aantal jaren toe, deels door wegenwerken, maar ook sinds de kilometerheffing. Controles zijn er nooit. Alhoewel we op nog geen kilometer van de school wonen kunnen onze kinderen daar niet veilig naar toe. Omdat we geen aangepaste fietsinfrastructuur hebben en omdat er veel te snel gereden wordt. Eerder gemaakte beloftes om structurele maatregelen te nemen werden niet ingevuld. In samenspraak met meerdere burgers hebben we een circulatieplan opgemaakt, gecombineerd met maatregelen zoals wegversmallingen, drempels en een veilige fietsinfrastructuur. Wij horen dat de stad werkt aan een actieplan rond grote wegenwerken We vragen beide plannen samen te leggen, met het oog op een verkeersveiliger Kachtem.”

Landelijke weg

Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) nam uitgebreid de tijd om te reageren, maar nuanceert ook. “Na een proefopstelling zijn er in de straten in kwestie bloembakken blijven staan. Er is toen ook beslist een plateau ter hoogte van de Hogestraat te installeren en een verkeersdruppel op het kruispunt met de Binnenstraat te plaatsen. Sommige voorstellen blijken volgens onze deskundige niet haalbaar of ronduit gevaarlijk. Het burgerplatform stelt fietssuggestiestroken voor, maar de Mezegemstraat is een landelijke weg en daar mogen we die niet aanbrengen. Er is een veilig alternatief voor de fietser en dat is een fietsroute die via het Rhodesgoed loopt. Rijbaankussens zijn technisch onmogelijk en brengen we enkel aan in zones zonder bewoning, om overlast te vermijden.”

Aantal overtredingen gehalveerd

Toch ziet de stad ook een positief punt. “Het beter aanduiden van de voorrangsweg lijkt ons wel een goed voorstel en we zullen de bestaande markering dan ook vergroten.” De stad haalt ook metingen van de politie aan. Die wijzen er op dat het aantal beboetbare overtredingen meer dan gehalveerd is. “Amper 2,3 procent van de 1.130 wagens is beboet”, bevestigt de schepen. “Dit bevestigt ons vermoeden dat het vooral een aanvoelen van een te hoge snelheid is. We merken inderdaad wel dat het aantal voertuigen in een aantal jaar verdubbeld is, maar dat is niet alleen in Kachtem het geval. Wij doen alle mogelijke inspanningen om de verkeersveiligheid te garanderen en zullen dit ook blijven doen met alle mogelijke middelen maar soms zijn er grenzen aan wat mogelijk is. “

Teleurgesteld

Het burgerplatform is teleurgesteld in de houding van de stad. “Onze enige vraag was: wanneer kunnen we samen zitten om Kachtem verkeersveiliger te maken? Opnieuw hebben we geen antwoord gekregen”, verzuchten Ellen en Romy. “Wat is het nut van spreekrecht als er niet geluisterd wordt? Onze uitgestoken hand werd opnieuw weggeslagen. Sommige beweringen trekken we ook in twijfel en dus vragen we meer uitleg. Voor ons houdt het hier zeker niet bij op. Wij blijven verder strijden.”

Oppositiepartij Groen sloot zich bij de buurtbewoners aan. “De houding van de stad vinden we bedroevend. Met cijfers en vaststellingen wordt aangetoond dat er geen probleem zou zijn.. De talrijke opkomst van burgers toont aan dat er weldegelijk een gevoel van verkeersonveiligheid heerst in Kachtem. Wij hadden net verwacht dat de stad zou kijken hoe er een duurzame oplossing zou kunnen komen. Helaas. De uitgestoken hand wordt niet enkel genegeerd, maar krachtig weggeslagen. Voor een bestuur dat zegt participatie hoog in het vaandel te dragen, is dit een houding die erg betreurenswaardig en contradictorisch is.