Eenrichtingsverkeer in Vijfwegenstraat en Leon Bekaertlaan tijdelijk afgesloten Valentijn Dumoulein

14 februari 2020

14u46 0 Izegem Op maandag 17 februari starten aannemers met voorbereidende werken aan de nutsleidingen in de Vijfwegenstraat en in de Leo Bekaertlaan. Dat brengt wat hinder met zich mee.

Door de werken in de Vijfwegenstraat geldt er eenrichtingsverkeer gelden vanaf het kruispunt met de Kachtemsestraat tot de rotonde van de centrale brug. Verkeer dat van de centrale brug richting Kachtem wil, wordt omgeleid via de Lodewijk de Raetlaan en Lieven Gevaertlaan. In gunstige omstandigheden zullen de werken tot eind maart duren.

Ook in de Leo Bekaertlaan starten maandag gelijkaardige werken. De straat is hiervoor volledig afgesloten. De werken duren mits het weer mee wil tot 24 februari.