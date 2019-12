Duurzaamheid centraal in nieuwe cadeauwinkel Allossa Valentijn Dumoulein

01 december 2019

14u41 1 Izegem Net op tijd voor feestmaand december is dit weekend in de Marktstraat 20 Allossa van start gegaan. Saartje Allosserie en haar partner Tom Vandecasteele baten er naast hun ontwerpbureau voor productontwikkeling en branding een duurzame cadeauwinkel met bar uit.

Saartje ging in 2011 in de Meensesteenweg met haar ontwerpbureau van start. De verhuis naar het centrum betekent meteen ook een uitbreiding van de activiteiten. “Het ontwerpbureau blijft hier bestaan, maar daarnaast hebben we nu ook een cadeauwinkel met duurzame geschenken”, vertelt Saartje. “Dit doen we met producten die wij ontworpen hebben zoals de lasbobijn die we als basis gebruiken voor onze wand- of staande lamp ‘Bobbie’. We willen aantonen dat mits recyclage veel zaken nog een nieuwe functie kunnen krijgen. Daarnaast hebben we een ruim aanbod producten van andere ontwerpers die dezelfde duurzame gedachte hebben, met onder andere rugzakjes van gerecycleerde PET-flessen, make-up op basis van natuurlijke grondstoffen of functioneel kinderspeelgoed.”

Allossa steunt onder de noemer ‘Social Design’ ook zes (onder andere twee Izegemse) goede doelen. “Dat doen we door hun spullen te verkopen. Zo vind je hier The Good Roll, toiletpapier waarmee je de bouw van toiletten in Afrika ondersteunt, of zilveren juweeltjes gemaakt door Nepalese vrouwen.” Allossa heeft ook een bar waar je terecht kan voor koffie met gebak of een aperitiefje. De zaak kan ook afgehuurd worden voor productvoorstellingen, brainstormsessies of netwerkevents.

Allossa is open op woensdag- en donderdagnamiddag en op vrijdag en zaterdag de volledige dag. Meer info via www.allossa.be.