Duo vraagt vrijspraak voor vechtpartij aan zwembad LSI

20 januari 2020

14u04

Bron: LSI 0 Izegem Twee kemphanen uit Izegem en Roeselare vroegen maandag voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak voor een vechtpartij op het speelplein aan het zwembad in Izegem.

Hun partners hadden met een ruzie op 24 juli 2019 de aanzet gegeven tot de vechtpartij. Yves H. (41) uit Roeselare en Ilyas M. (36) uit Izegem gingen met elkaar in de clinch, kwamen ten val en rolden op de helling aan het speelplein naar beneden. Beide beklaagden vinden dat ze zichzelf alleen maar verdedigd hebben en vroegen de vrijspraak. “Bovendien is het onderzoek slecht gevoerd”, vond advocaat Filip De Reuse. “Een koppel getuigen is nooit verhoord, er zijn geen camerabeelden rond het zwembad opgevraagd, er was een beveiligingsfirma actief aan De Krekel, maar de bewaker is nooit verhoord om te controleren of hij iets heeft gezien.” Vonnis op 10 februari.