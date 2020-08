Duits architectenbureau ontwerpt nieuwe Izegemse cultuurfabriek Inwoners kunnen voorstel doen voor nieuwe naam Valentijn Dumoulein

21 augustus 2020

17u13 1 Izegem Het stadsbestuur van Izegem heeft met het Duitse Bel Soziëtat een architectenbureau aangesteld dat de nieuwe cultuurfabriek zal ontwerpen. Dat gaat de komende jaren de voormalige drukkerij Strobbe omvormen tot een nieuwe stek voor Kunstacademie Art’Iz, de bibliotheek en het stadsarchief. Het wordt een van de grootste en duurste projecten die de stad ooit realiseerde.

“We willen dan ook dat de cultuurfabriek een baken in onze stad wordt”, zeggen burgemeester Bert Maertens en schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA). “Door verschillende diensten samen te brengen, kan er een maximale kruisbestuiving komen en wordt de site een ware culturele hotspot. We kozen ervoor om samen te werken met de diensten van de Vlaamse Bouwmeester om op zoek te gaan naar een architectenbureau. Dat is het Duitse Bel Soziëtat geworden en zij worden daarbij ondersteund door het Antwerpse Bureau Bouwtechniek.”

Groot deel drukkerij bewaard

De Duitse architecten dienden een startontwerp in dat voldoende indruk maakte op de stad. “Ze gaan dit nu verfijnen en een definitief ontwerp uitwerken”, zegt Maertens. “De ontwerpers zijn uitgegaan van de kwaliteiten van het bestaande gebouw. De ingrepen lijken op het eerste zicht eenvoudig, maar ze buiten de bestaande structuur maximaal uit.” In het ontwerp is voorlopig sprake van een hoofdingang op de hoek van de Dirk Martenslaan en het Baertshof, waar de stad ook een ruim plein wil creëren. “We zijn ervan overtuigd dat het team zal beantwoorden aan onze vragen, zoals een perfecte akoestiek, duurzame technieken, een nuchtere architectuur en een bijna energieneutraal gebouw”, besluit de schepen.

De bib dateert al van 1990 en barst uit zijn voegen. Hetzelfde verhaal bij de Kunstacademie, die nu over twee filialen verdeeld is en een toevloed aan inschrijvingen telt. Het stadsarchief zit dan weer verstopt op de zolder van het stadhuis. “Door deze drie diensten samen te voegen, hopen we op interessante kruisbestuivingen”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe. “Zo willen we een laboratorium voor cultuur in onze stad creëren en de site Strobbe leent zich daar perfect toe.”

De stad gaat ook op zoek naar een nieuwe naam voor het gebouw. “Liefst verwijst die naar de bib, kunstacademie en het archief. Iedereen kan tot 1 november een voorstel indienen via wedstrijd@izegem.be, met vermelding van contactgegevens en een motivering voor het voorstel.

Het project heeft een geraamde kostprijs van 13,5 miljoen euro. De stad wil de nieuwe culturele trekpleister openen in aanloop naar de start van het nieuwe schooljaar 2024-2025.