Duimspijkers op parcours: renners rijden massaal lek VHS/LSI

29 juli 2019

19u58 10 Izegem Liefst 17 van 69 deelnemers zijn zondag tijdens een wielerwedstrijd op de Bosmolens in Izegem lek gereden nadat iemand duimspijkers op het parcours had gegooid. “Ongehoord”, vindt organisator Jean-Paul Ronse. De politie zoekt naar de dader(s).

Tijdens de jaarlijkse zomerfeesten op de Bosmolens worden traditioneel ook enkele wielerwedstrijden georganiseerd. Zondagnamiddag kwamen 69 deelnemers aan de start voor de wedstrijd voor elite zonder contract en beloften. Onder hen ook een Spanjaard die kennissen heeft in de buurt en speciaal voor één dag naar Izegem was afgezakt. Maar lang duurde zijn wedstrijd, en die van 16 andere deelnemers niet. Eén na één kregen ze af te rekenen met lekke banden.

Duimspijkers in de Geitestraat

Al snel bleek dat de slachtoffers zonder uitzondering in duimspijkers waren gereden. Die waren in de Geitestraat uitgestrooid. “In de eerste drie ronden moesten almaar meer renners de strijd staken”, zegt organisator Jean-Paul Ronse. “De ontgoocheling was groot want onmiddellijk was duidelijk dat het om een moedwillige daad ging. De wedstrijd stilleggen en iedereen de kans geven om z’n fiets weer in orde te krijgen voor een herstart, was geen optie. Dat is bijna niet te organiseren en bij velen was de goesting intussen ver weg om weer op de fiets te stappen.” De politie is een onderzoek gestart en volgt intussen een bruikbaar spoor. Maandag was er weer een wielerwedstrijd op de Bosmolens maar die verliep zonder incidenten.