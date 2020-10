Drukkerij Strobbe schenkt omvangrijk archief aan Izegems stadsbestuur Valentijn Dumoulein

01 oktober 2020

08u55 1 Izegem Het Izegemse stadsarchief krijgt een omvangrijke schenking van de voormalige Drukkerij Strobbe. De schenking omvat meer dan twintig vierkante meter archiefmateriaal, met een collectie blokkalenders, het archief van scheurkalender De Druivelaar en de Franstalige tegenhanger Le Sablier, eigen drukwerk, drukwerkmodellen, het bedrijfs- en fotoarchief en een grote collectie affiches.

“Drukkerij Strobbe zorgde meer dan 120 jaar voor het drukwerk van heel wat Izegemse bedrijven en verenigingen. Daardoor is dit historisch bedrijfsarchief zeer belangrijk en geeft het een ruim beeld over het socio-economisch leven van onze stad. Daarnaast is dit archief ook een belangrijke meerwaarde voor de werking van en het wetenschappelijk onderzoek door de industriële erfgoedsite Eperon d’Or”, verduidelijkt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Het stadsarchief verwerft verder ook 360 archiefdozen met de klantendossiers van de periode 1930 tot 2013”, aldus coördinator Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest.

Nieuwe bestemming

De gebouwen van de voormalige drukkerij krijgen een nieuwe bestemming als onderdak voor de Kunstacademie, de bibliotheek, het stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere. “De schenking van de voormalige drukkerij en van Luc Strobbe omvat ook een antieke drukpers en twee antieke boekbindpersen. Ze zullen over enkele jaren als aankleding van het gebouw dienen en verwijzen naar de voormalige bestemming van de site”, zegt schepen Kurt Himpe. “Ook de Kunstacademie zal een viertal apparaten in bruikleen krijgen.”

Voorlopig opgeslagen bij Etiz

“De schenking is zo omvangrijk dat er in het huidige stadsarchief in de kelder van het stadhuis geen plaats is. De archiefcollectie zal op korte termijn verhuizen naar de voormalige kantoren van Etiz in de Prins Albertlaan naast het museum ‘Stoom en Stroom’ in afwachting van de ontwikkeling van de nieuwe accommodatie voor de Kunstacademie, bibliotheek, stadsarchief en heemkundige kring. Luc Strobbe zal de komende jaren daar verder werken aan de inventaris van het bedrijfsarchief. Als de nieuwe accommodatie klaar is, zal het Strobbearchief een plaats krijgen in het historisch stadsarchief op de site Strobbe. Zo zal de cirkel rond zijn”, verduidelijkt een tevreden schepen Himpe.