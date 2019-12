Dronken zelfstandige veroordeeld voor vluchtmisdrijf: “Ik kon niet stoppen omdat er wegenwerken waren” VHS

10 december 2019

15u23 5 Izegem Een 54-jarige zelfstandige uit Roeselare heeft van de politierechter anderhalve maand rijverbod en een boete van 3.440 euro gekregen omdat hij na een ongeval onder invloed van alcohol vluchtmisdrijf heeft gepleegd. “Maar ik had niet de bedoeling te vluchten”, zegt de man.

G. naderde vorig jaar op tweede kerstdag tegen hoge snelheid de rotonde van de N36 met de Krekelmotestraat in Izegem. Hij haalde een wagen in en deed op de rotonde, waar twee rijvakken zijn, hetzelfde. Het kwam echter tot een lichte aanrijding. G. die richting Roeselare reed, stopte echter pas honderden meter verder. Ook een andere automobilist, die getuige was van het ongeval, deed dat. “Ik dacht dat je weg zou rijden”, zei die automobilist tegen de zelfstandige uit Roeselare.

Koeien van letters

“Ik zou wel gek zijn om weg te rijden”, zegt G. “Mijn naam en activiteit staan in koeien van letters op mijn bestelwagen. Nee, eerlijk: ik kon vlak na de aanrijding niet stoppen omdat er op de Rijksweg wegenwerken bezig waren, waardoor maar één rijstrook beschikbaar was. Zodra ik kon, heb ik me aan de kant gezet.” De politierechter zag dat anders. Hij oordeelde dat er wel degelijk sprake was van vluchtmisdrijf. Ook het feit dat G. 2,25 promille alcohol in het bloed liet optekenen, kon hem niet opbeuren, net als het feit dat de Roeselarenaar eerder al twee keer was veroordeeld voor vluchtmisdrijf.

Echtgenote ziek

De zelfstandig ondernemer had anders wel een uitleg waarom hij zich zo zwaar haastte op de dag van de feiten. “Mijn vrouw was ziek en moest zo snel mogelijk naar de dokter”, vertelde hij. “Ze was zo versuft dat ze in de wagen in slaap was gevallen toen het ongeval gebeurde. Toen ze wakker schrok, reageerde ze in paniek. Ze begon te roepen en te tieren, terwijl ik zelf ook overdonderd was door de klap.” Die uitleg kon de rechter niet bekoren. Hij veroordeelde G. tot een rijverbod van anderhalve maand en een boete van 3.440 euro. De Roeselarenaar ontsnapte wel aan de installatie van een alcoholslot.