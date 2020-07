Dronken vrouw valt in slaap na botsing tegen geparkeerde auto VHS

31 juli 2020

10u10 0 Izegem Een 43-jarige vrouw uit Izegem mag van de politierechter drie maanden niet rijden nadat ze in dronken toestand een ongeval veroorzaakte. Ze krijgt ook een alcoholslot opgelegd voor een periode van drie jaar. Het is niet de eerste keer dat de vrouw veroordeeld wordt voor alcohol achter het stuur.

T. botste op 14 april 2019 op het kruispunt van de Zuidkaai met de Brugstraat tegen een geparkeerde auto. Toen de politie ter plaatse kwam, zat de vrouw te slapen achter het stuur. Een ademtest afleggen, lukte niet. De bloedproef wees uit dat ze liefst 3,19 promille alcohol in het bloed had. De vrouw, die zich niks van de feiten herinnerde, kon bovendien geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen.

Opnieuw alcoholslot

Omdat ze al eerder veroordeeld werd wegens rijden onder invloed, kon de rechter niet anders dan een strenge straf uitspreken. T. kreeg een rijverbod van drie maanden en een boete van zowat 3.500 euro. Niettegenstaande ze op dit moment wegens een eerdere veroordeling rondrijdt met een alcoholslot in haar wagen, legde de rechter opnieuw die maatregel op, voor drie jaar dit keer. De kosten die dat met zich meebrengt, mogen in mindering gebracht worden van de opgelegde geldboete. De Izegemse verklaarde aan de rechter dat ze intussen al zowat een jaar alcoholvrij is.