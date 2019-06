Dronken automobilist die aan blaastoestel zoog, krijgt twee maanden rijverbod voor ongeval VHS

18 juni 2019

18u35 111 Izegem Een 28-jarige man uit Izegem die onder invloed van alcohol een ongeval had veroorzaakt in zijn stad, mag van de politierechter twee maanden niet rijden. “U kraamde psychotische wartaal uit en begon te zingen in het Frans en het Duits”, zei de rechter. “En op de koop toe zoog u aan het blaastoestel.”

A.D. (28) uit Izegem besloot op 13 april 2018 na de werkweek te profiteren van het mooie weer op een terrasje. Na een paar Ropdenbachs wou hij weer naar huis rijden. In de Noordkaai in Izegem miste hij echter een bocht en botste tegen een vangrail. “Mijn cliënt moet ingedommeld zijn”, sprak de advocaat van de Izegemnaar. “Hij had hard gewerkt, het was bijzonder warm en hij had ’s middags niet gegeten.”

Verbaal agressief

D. had het niet zo begrepen op de politie, die vaststellingen van het ongeval kwam doen. Hij weigerde een ademtest en een bloedproef. Op een bepaald moment begon hij ook te discussiëren met de agenten. De inspecteurs voelden zich bedreigd en besloten D. te arresteren. De man werd tegen de grond gewerkt en geboeid. Bij die schermutseling raakte hij lichtgewond. Rechter Philip Hoste was niet mals voor de Izegemnaar. “U weigert eerst de ademanalyse en als u dan uiteindelijk toch wil meewerken, zuigt u op het toestel in plaats van er in te blazen. In het proces-verbaal staat ook dat u verbaal agressief was, psychotische wartaal uitsloeg en spontaan begon te zingen in het Frans en het Duits. Wat moet ik daarvan denken?” De Izegemnaar kreeg twee maanden rijverbod en een boete van 2.400 euro. Hij moet zich ook medisch en psychologisch laten onderzoeken.