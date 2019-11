Drieluik compleet: duo schrijft ultieme naslagwerk over deelgemeente Kachtem Valentijn Dumoulein

27 november 2019

15u55 1 Izegem Een jaar nadat ‘Geschiedenis van Emelgem’ het licht zag en liefst 34 jaar nadat die van Izegem te boek werd gesteld is nu ook de historiek van Kachtem in een lijvige meelezer samengevat. Je ontdekt er niet alleen belangrijke mijlpalen en volksfiguren uit de deelgemeente, maar ook weetjes over het oorlogsverleden en de wortels van Kachtem Ommegang.

Voor het boek van Emelgem was voorzitter Brecht Dutillieux nog de drijvende kracht, voor ‘De Geschiedenis van Kachtem’ hebben zijn voorganger Jean-Marie Lermyte en bestuurslid Jacques Viaene van heemkring Ten Mandere heel wat van hun vrije tijd opgeofferd. Jacques, zelf een Kachtemnaar, begon tien jaar geleden met het vergaren van alle historische info omtrent de deelgemeente. “Toen kregen we een groot cadeau van de familie van wijlen Kachtemnaar Pieter Pruim”, zegt hij. “Die kreeg als vertrouweling van de pastoor en gemeentesecretaris geregeld allerlei documenten mee. Die heb ik meteen geïnventariseerd en het is toen dat Jean-Marie opperde om op termijn ook een boek uit te brengen. Ook Rogier Vierstraete, een autoriteit op vlak van lokale weetjes, was een belangrijke bron, net als het tijdschrift ‘Onder ons’ van het Davidsfonds.”

Politiek, religie en cultuur

Het boek begint – vanzelfsprekend – bij de eerste vermelding van de naam Kachtem in 1116, toen nog bekend onder de Frankische naam Cackingeheim en neemt zelfs nog zaken mee die tot midden 2019 gebeurd zijn. “We werken traditiegetrouw per thema, van het sociale en culturele gebeuren tot de politiek en religie, vertelt het duo. “Het resultaat is een boek van 440 bladzijden, het ultieme naslagwerk over Kachtem.”

Jacques en Jean-Marie brachten daarbij ook enkele bijna vergeten feiten weer naar de oppervlakte. “Zo weten we allemaal dat de Duitsers op Schuwe Maandag 19 oktober 1914 bij hun verovering op weerstand in Roeselare stootten en daar een bloedbad aanrichten”, zegt Jacques. “Minder geweten is dat die rellen zich ook tot in Kachtem verspreiden en daar ook vijf burgers de door hebben ingejaagd. Een ander onderwerp waar we dieper op ingaan is dat gemeentesecretaris Etienne Vankeirsbilck na de Tweede Wereldoorlog beschuldigd werd van nazisme. Hij werd door burgemeester Deleu aangeklaagd, afgezet en gestraft. Gek genoeg werd hij later door een andere burgemeester opnieuw in ere hersteld. Er bleef altijd een zweem van mysterie rond hangen en niemand weet wat er nu echt van aan was of niet.”

Scholen fusioneren

Ook de fusie van Kachtem en Izegem in 1976 komt uiteraard aan bod, maar het was een kleinere fusie een jaar eerder die meer stof deed opwaaien. Jacques, toen zelf leraar, was getuige van de fusie van de gemeenteschool. “Die ging van de ene op de andere dag op in het gesubsidieerd onderwijs”, zegt hij. “De Sint-Vincentiusschool kreeg er plots 93 kinderen bij en klassen werden door elkaar geschud. Een hele gebeurtenis.”

Wat de heren opviel bij het schrijven van hun boek, was hoe dik de bevolking aanéén hangt. “Het verenigingsleven bloeit hier enorm”, zeggen ze. “Je ziet dat bijvoorbeeld nog in Kachtem Ommegang, een jaarlijks evenement dat zijn wortels heeft in de verering van Sint-Jan, maar tegenwoordig vooral leeft dankzij de vele evenementen die verenigingen er rond organiseren. Leuk weetje: de reus Jan-Pieter de Rosten die jaarlijks mee in de optocht stapt is genoemd naar zowel Sint-Jan als onze inspirator Pieter Pruim.”

Tijdelijke voorverkoopprijs

Wie het boek wil bestellen, kan dat nog tot zaterdag 30 november doen aan een voordeelprijs van 29 euro. Daarna kost het 32 euro. Het is te verkrijgen bij Jacques in de Bremstraat 7 of via jacques.viaene@skynet.be en 051/30.20.56. Het is vanaf half december verkrijgbaar.