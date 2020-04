Drie wagens zwaar beschadigd na botsing op kruispunt LSI

01 april 2020

19u08

Bron: LSI 0 Izegem Een botsing op een kruispunt met voorrang van rechts in Izegem heeft woensdagavond voor zware schade aan drie voertuigen gezorgd. Er raakte niemand gewond.

Iets over 17.30 uur kwamen werkmakkers Matti C. (29) en Gilles D. (25) uit Izegem na hun dagtaak bij Deforce Medical in Ardooie beiden met hun voertuig uit de Reperstraat. Ze wilden richting Emelgem (Izegem) rijden. Matti C. reed voorop en vergewiste zich of er geen auto’s van de rechterkant uit de richting van Kachtem (Izegem) kwamen die richting Meulebeke wilden rijden. Dat bleek niet het geval maar van zodra C. het kruispunt wou oprijden werd zijn BMW in de flank gegrepen door een Mercedes van een Pool. De BMW vloog tot in de graskant en ook de Kia van Gilles D. werd aan de voorkant geraakt. Volgens de twee werkmakkers reed de Mercedes veel te snel. De drie voertuigen moesten getakeld worden. Er raakte niemand gewond. Het kruispunt bleef zowat een uur wel voor alle verkeer afgesloten.