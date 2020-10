Drie leerlingen Prizma Campus College testen positief op corona: 15 klasgenoten in quarantaine Valentijn Dumoulein

13 oktober 2020

16u36 8 Izegem Drie leerlingen van middelbare school Prizma Campus College zijn besmet geraakt met het coronavirus. Niet al hun klasgenoten moeten in quarantaine, maar slechts een deel van hen met wie ze in nauw contact kwamen.

“Er zijn drie leerlingen besmet uit verschillende klasgroepen en daarvan zijn er telkens vijf leerlingen in quarantaine geplaatst”, reageert directrice Ann Manhaeve. “Dit in samenspraak met het Centrum Leerlingenbegeleiding. Dit verloopt heel vlot. De contacttracers beslissen welke leerlingen een hoogrisicocontact (HR) zijn en welke een laagrisicocontact (LR). Enkel leerlingen met wie ze een hoogrisicocontact hadden moeten dus in quarantaine. Leerkrachten die aan die leerlingen lesgeven zijn laag risicocontacten en blijven komen mits extra waakzaam zijn.”

Ook externe besmettingen

De vaststelling van de besmetting gebeurde vorige week, wat betekent dat de leerlingen deze week nog in quarantaine moeten doorbrengen. “Het aantal leerlingen van onze school nu in quarantaine zit ligt echter iets hoger, op 25. Dit komt door een externe besmetting, bijvoorbeeld binnen de gezinsbubbel of op voetbaltraining. Ik ben ondanks de moeilijke situatie trots dat onze leerlingen zo hun best doen om mondbescherming te dragen”, geeft de directrice nog mee. “Het is enorm lastig en vergt heel veel van leerlingen en personeel, maar we moeten volhouden. Hoe moeilijk ook. Hopelijk kunnen we allemaal veerkrachtig blijven.”