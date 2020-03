Drie jaar alcoholslot en zes maanden rijverbod voor man die naar eigen zeggen z’n leven heeft gebeterd VHS

09 maart 2020

19u09 0 Izegem G. mag de politierechter op z’n blote knieën danken. De 26-jarige Izegemnaar kreeg een rijverbod van negen maanden (waarvan drie met uitstel) maar mag wél met zijn bestelwagen blijven rijden. Zijn job komt daardoor niet in het gedrang. G. stond terecht omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed.

Paaszondag vorig jaar. G. wordt door de politie tegengehouden. Wat de inspecteurs al snel vermoeden, blijkt ook uit de ademtest: 1,56 promille alcohol in het bloed. Alweer, bovendien. Want in het verleden werd de Izegemnaar voor identieke feiten al veroordeeld. “Maar dat is nu verleden tijd”, zegt zijn advocaat. “Mijn cliënt heeft z’n leven gebeterd sinds zijn laatste veroordeling. Hij moest toen niet alleen z’n theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw doen maar onderging ook medische en psychologische proeven. Hij heeft nu een voorlopig rijbewijs dat 18 maanden geldig is. Elke drie maanden ondergaat hij een bloedproef. Hij houdt zich strikt aan de nultolerantie die hem op het vlak van alcohol is opgelegd. Daarnaast heeft hij ook z’n auto van de hand gedaan. Hij rijdt alleen nog met een bestelwagentje van zijn werkgever.”

Kansen genoeg gekregen

De politierechter tilde zwaar aan het feit dat G. vroeger ook al voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. “U hebt kansen genoeg gekregen”, sprak hij. “Dat u zich moet houden aan de regels is geen vrijblijvende maar wel een dwingende vraag.” De man uit Izegem kreeg een effectief rijverbod van zes maanden en moet 3.200 euro boete betalen. De rechter legt hem ook een alcoholslot op voor een periode van drie jaar. Als G. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De rechter legde hem ook medische en psychologische proeven op. Toch toonde hij ook mildheid: het rijverbod geldt niet voor de categorie C waardoor G. aan het werk kan blijven.