Drie Izegemse invalswegen krijgen nieuwe asfaltlaag Valentijn Dumoulein

15 april 2020

15u47 2 Izegem Na de paasvakantie krijgen de Prins Albertlaan, de Dirk Martenslaan en een deel van de Kortrijksestraat een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering.

“Ook tijdens deze coronatijden blijft verkeersveiligheid onze grote prioriteit. Ik ben blij dat onze aannemer ook in deze moeilijke omstandigheden de werken uitvoert”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare werken Caroline Maertens. “In de Prins Albertlaan wordt de dikke asfaltlaag volledig afgefreesd. De huidige verhoging van de rijweg is heel vervelend voor auto’s die de parkeerplaatsen moeten verlaten. Meteen wordt ook het niveauverschil ter hoogte van het zebrapad aan Eperon d’Or weggenomen. Dat is vandaag vooral voor rolstoelgebruikers een obstakel. Het wegdek in de Dirk Martenslaan is in zeer slechte staat en vertoont heel wat putten. Ook hier frezen we de bovenlaag af en brengen we een nieuwe toplaag aan. Uiteraard komt er opnieuw een fietssuggestiestrook van aan de Kasteelstraat tot aan de oversteek naar Baertshof, zoals nu het geval is.”

Ook de Kortrijksestraat, van aan de Rijksweg tot aan het rondpunt aan de Hondekensmolenstraat en de Baronielaan, krijgt een nieuwe afsfaltlaag. “We brengen er ook een fietspadmarkering aan. Dit is een druk bereden fietsverbinding. Met het markeren van een fietspad zetten we de veiligheid van de fietser voorop. Het andere deel van de Kortrijksestraat wordt later deze bestuursperiode heringericht, samen met de heraanleg van het rioleringsstelsel onder het wegdek”, legt Caroline Maertens uit. De stad voorziet de nodige omleidingen.