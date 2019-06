Drie evenementen mogen gratis Skyline Park inpalmen VDI

04 juni 2019

09u23

Bron: VDI 0 Izegem De wedstrijd waarbij Skyline Communications zijn Event Space op veertig meter hoogte in het nieuwe Skyline Park zou weg geven aan mensen met de origineelste ideeën is een groot succes. Het bedrijf besloot daarom niet één, maar drie kandidaten de kans te geven hun idee uit te voeren.

De wedstrijd kadert in de opening van het nieuwe Skyline Park, een gloednieuw kantoorgebouw naast het huidige hoofdkwartier langs de Ambachtenlaan. De eerste winnaars die met een origineel idee op de proppen kwamen waren Roel en Philippe. “Zij plannen een duurzame energiebeurs en willen op die manier buurtbewoners informerne over de voordelen van zonnepanelen”, aldus Skyline. “Ons bijna-energieneutraal gebouw is dan ook de perfecte omkadering.”

Het tweede evenement dat er mag georganiseerd worden is ‘Alles Wat Niet Mocht (AWANIMO). “Onze ruimte staat volledig ter beschikking van Steven en vooral Iben, zijn vrienden en sponsors”, vervolgt Skyline. “Zij kunnen er een verwenfeest organiseren ten voordelen van onderzoek naar immunotherapie, dat kinderen die vechten of herstellen van leukemie een nieuwe kans op leven geeft.

De Kazou Awards 2019 is het derde evenement dat er gratis een plaatsje krijgt. “Het creatieve idee van Laurent om de vrijwilligers van Kazou Roeselare-Tielt te bedanken voor hun inzet ondersteunen we graag met het ter beschikking stellen van onze Event Space”, besluit Skyline. “De aanwezige hoogtechnologische apparatuur zal van de eerste Kazou Awards ongetwijfeld een spetterende show maken.”

Skyline belooft ook van de wedstrijd een jaarlijks terugkerend gegeven te maken.