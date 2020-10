Dreiging blauwalg doet jaarlijkse triatlon in Izegem naar andere datum op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart verhuizen LSI

10 oktober 2020

18u48

Bron: LSI 2 Izegem De jaarlijkse kwarttriatlon in Izegem verhuist van de traditionele datum op 15 augustus naar de dag van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, in 2021 zal dat op 13 mei zijn. De club nam die beslissing nadat het de voorbije jaren voor het zwemonderdeel kreeg af te rekenen met blauwalg in het water van het kanaal.

Al 29 edities vormde Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op 15 augustus de vaste datum voor de Argentatriatlon in Izegem. Maar zowel in 2018 als in 2019 moest de organiserende club EFC-Joda-ITC voor het zwemonderdeel uitwijken naar de Gavers in Harelbeke en kon het zwemmen niet in het Izegemse kanaal plaatsvinden. “Dat was niet ideaal voor het publiek en zorgde niet voor dezelfde sfeer in het centrum van de stad”, aldus voorzitter Frank Bruyneel. “Daarom willen we voortaan de blauwalg te snel af zijn en prikten we een andere datum. We zijn klaar voor een nieuwe traditie en hoogdag op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.”

In 2021 zal de wedstrijd op 13 mei plaatsvinden. Het wordt de 30ste editie. Andere nieuwigheid is dat het een non-stayerwedstrijd wordt. Dat betekent dat deelnemers tijdens het fietsen niet in elkaars wiel mogen rijden. De vroegere datum van 15 augustus zal voortaan voorbehouden worden voor het clubkampioenschap van de leden en de scholentriatlon.

Wie lid wil worden van de club, kan een kijkje nemen op de website www. izegemsetriatlon.be.