Door aangekondigde hittegolf zit Izegems buitenzwembad nu al ‘vol’ voor rest van week CDR

05 augustus 2020

13u52 0 Izegem Wie hoopte om de komende dagen wat verkoeling op te zoeken in het Izegemse openluchtzwembad De Krekel is eraan voor de moeite. Alle plaatsjes zijn de deur uit.

“Door de coronamaatregelen mogen we maar 100 zwemmers, of één per vierkante meter toelaten”, verduidelijkt Davy Grymonprez van de sportdienst. “Reserveren is noodzakelijk. Zodra er enkele dagen geleden sprake was van een mogelijke hittegolf, liepen de reserveringen plots als een trein. Vandaag, bij de start van de potentiële hittegolf, moeten we vaststellen dat het familiezwemmen en het baantjeszwemmen in het buitenbad volledig volzet zijn tot en met zondag 9 augustus.” Wie toch echt nog smacht naar een plons in het water, kan wel nog reserveren voor het binnenbad. “Maar ook die reserveringen komen steeds vlotter binnen”, weet Davy. “We hebben een stukje van de ligweide voorzien voor de gebruikers van het binnenzwembad. Zo kunnen zij ook even zonnen. Maar vermoedelijk zullen ook al die plekjes snel de deur uit zijn.” Reserveren kan hier.