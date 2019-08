Dolomietpad Wandel op de Mandel breidt uit VDI

20 augustus 2019

Sinds begin deze week is een aannemer begonnen met het doortrekken van het dolomietpad op Wandel op de Mandel, de groenzone die van aan de Dam in Emelgem tot aan natuurreservaat De Mandelhoek in Ingelmunster loopt. Daardoor zullen voetgangers via het wandelpad geen doorgang naar Ingelmunster hebben. Het door te trekken dolomietpad bevindt zich onder de brug van de Italianenlaan. De werken duren bij gunstig weer tot eind augustus.