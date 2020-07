DJ Atmosics speelt set aan kasteel Wallemote Valentijn Dumoulein

11 juli 2020

15u12 8 Izegem DJ Atmosics, in het dagelijks leven Jens Legrou uit Westrozebeke, speelt dit weekend een set van aan kasteel Wallemote in Izegem die zaterdagavond op internet te volgen is.

“Ik wou al langer van op een unieke Izegemse locatie een set spelen en nu heb ik bij het stadsbestuur en de provincie toestemming verkregen om te draaien aan kasteel Wallemote”, zegt DJ Atmosics. “Dat was niet evident, want ik moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo zitten er vleermuizen in het provinciaal domein waar ik rekening mee moet houden. Na veel overleg hebben we ons kunnen aanpassen zodat de set zaterdag 11 juli tussen 17 en 19 uur te volgen is. Ik draaide in het verleden al op verschillende locaties, maar dat nu eens van aan kasteel Wallemote kunnen doen maakt het helemaal af.”

Het evenement is vanavond tussen 19 en 20 uur via Facebook te volgen op de pagina Chateau Chateau Atmosics Live.