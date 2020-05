Digitale stormloop voor tickets cultuurhuis De Leest Charlotte Degezelle

13u59 1 Izegem Het Izegemse cultuurhuis De Leest werd zaterdag overrompeld tijdens de digitale voorverkoopdag voor hun najaarsprogramma. “Het is duidelijk dat iedereen snakt naar culturele voorstellingen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Het was de eerste keer dat de voorverkoopdag helemaal online georganiseerd werd en dat verliep in het algemeen zeer goed”, verduidelijkt schepen Himpe. “Een team van zes medewerkers zorgde voor telefonische bijstand als mensen toch wat problemen ondervonden bij het inloggen of bij het bestellen van tickets.” “Bij de start van de verkoop waren er al een driehonderdtal mensen die tickets wilden kopen”, vult verantwoordelijke Geerwin Vandekerckhove aan. “Het was een ware stormloop op tickets voor de vier voorstellingen van Het Prethuis, waarvoor nog een bijkomende voorstelling zal worden opengesteld. Ook de voorstellingen van De Spelerij, Willem Vermandere en Studio Gaga zijn bijna uitverkocht.”

Vanaf maandag 18 mei kunnen er bovendien telefonisch of per mail tickets besteld worden. Er zal maandag ook gekuist worden in de voorstellingen, waardoor er misschien nog tickets vrijkomen. “Als er in het najaar nog beperkingen zouden opgelegd worden door de Nationale Veiligheidsraad, dan zal er volgens tijdstip van aankoop beslist worden wie de voorstellingen kan bijwonen en wie de tickets zal terugbetaald krijgen”, besluit Geerwin.