Dieven maken geen buit bij inbraak bij VV Emelgem-Kachtem LSI

08 september 2020

17u53

Izegem Bij een inbraak in de kantine van voetbalclub VV-Emelgem Kachtem (Izegem) is in de nacht van maandag op dinsdag een venster ingegooid. Buit kon(den) de dader(s) niet maken.

Niet voor het eerst is dinsdagvoormiddag vastgesteld dat er een venster van de kantine langs de Merelstraat in Emelgem (Izegem) is kapot geslagen. “De dader(s) drongen binnen en doorzochten de kantine”, aldus voorzitter Ronny Ghillemyn. “Ze waren duidelijk op zoek naar geld. Maar geld is er na een eerdere inbraak in februari niet meer te vinden. Toen gingen ze met een spaarpotje van de spelers aan de haal.” De voorzitter vreest dat de kantine van de voetbalclub in de toekomst nog wel vaker het doelwit van inbrekers zal zijn. “De site is erg afgelegen. Misschien moet het stadsbestuur eens nadenken over het installeren van camera’s.”