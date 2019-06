Dief in cel voor reeks fietsendiefstallen in Izegem LSI

26 juni 2019

17u35

Bron: LSI 0 Izegem Dankzij speurwerk van het flexteam van de politiezone Riho is een 29-jarige fietsendief uit Izegem opgepakt en aangehouden. Hij wordt verdacht van de diefstal van een tiental fietsen in Izegem. Slachtoffers die geïdentificeerd kunnen worden, krijgen hun fiets terug.

Het flexteam kwam veelpleger L.W. op het spoor dankzij onderzoek van camerabeelden. Het vermijden van en ophelderen van fietsdiefstalllen is binnen de politiezone Riho een prioriteit. Dankzij camerabewaking, fietsregistratie en systematisch onderzoek van camerabeelden slaagde men er in 2018 in 15% van de fietsdiefstallen op te helderen. Dat is drie keer zoveel als het provinciale of nationale gemiddelde. Het aantal fietsdiefstallen in de zone daalde sinds 2000 maar kende in 2018 opnieuw een lichte stijging, tot 527. Die stijging was enkel en alleen te wijten aan een stijging in Roeselare, van 343 in 2017 naar 411 in 2018. In Izegem daalde dat aantal van 129 in 2017 naar 105 in 2018. Een preventieve tip: laat je fiets registreren. Dat kan in elk lokaal kantoor van de politie en bij fietsenhandelaars. Dit vergemakkelijkt de controle van de fiets en het terugbezorgen van gestolen fietsen aan de eigenaars.