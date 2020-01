Dertien pakjes scheermesjes kunnen dief drie maanden cel kosten AHK

17 januari 2020

09u18 0 Izegem Een 32-jarige man uit Izegem riskeert een gevangenisstraf van drie maanden voor twee diefstallen van scheermesjes in grootwarenhuis Coluryt.

Op 7 december 2019 probeerde de man negen pakjes met scheermesjes te stelen in de Colruyt in Izegem. Hij verklaarde dat hij die scheermesjes als cadeau wou schenken tijdens de feestdagen. Enkele dagen daarvoor had hij in de Colruyt in Kortrijk ook al vier pakjes scheermesjes ter waarde van 180 euro proberen te stelen. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van vierhonderd euro. Vonnis op 12 december.