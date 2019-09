Derde Doggy Splash Day in openluchtzwembad Valentijn Dumoulein

05 september 2019

16u28

Bron: VDI 0

Op zondag 8 september kunnen honden en hun baasjes voor het derde jaar op rij een frisse duik in het openluchtzwembad van Izegem wagen. Het seizoen zit er op en voor het zwembad dicht gaat krijgen honden nog eens de kans een plons te wagen. Samen zwemmen met je viervoeter kan nu zondag van 13 tot 18 uur. De toegang bedraagt 5 euro per persoon. Het openluchtzwembad bevindt zich in de Heilig-Hartstraat 15. Meer info bij organisator www.vzwdenatteneuzen.be.