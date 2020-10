Dementievriendelijk Izegem viert vijfjarig bestaan Valentijn Dumoulein

07 oktober 2020

12u31 0 Izegem De stuurgroep Dementievriendelijk Izegem viert dit jaar zijn vijfjarig bestaan. Door de coronamaatregelen verloopt deze verjaardag zonder al te veel toeters en bellen. De stuurgroep blijft Izegemnaren informeren over en bewustmaken van dementie, al gebeurt dat nu op een iets andere manier.

Exact vijf jaar geleden werd vanuit het sociaal huis een stuurgroep opgericht met afgevaardigden uit de drie Izegemse woonzorgcentra, het dienstencentrum De Leest, het stadsbestuur, het centrum voor dagverzorging Dischveld en thuisbegeleidingsdienst de Misthoorn. Dat gebeurde nadat het Sociaal Huis samen met heel wat andere diensten, de engagementsverklaring voor een ‘dementievriendelijke gemeente’ ondertekende.

De afgelopen jaren zette de stuurgroep diverse initiatieven op. Zo werd in het stadhuis een woonkamer van weleer ingericht, waar herinneringen konden opgehaald worden bij een kopje koffie. Een tentoonstelling gaf nog wat meer duiding rond dementie. Ook werd een moestuinproject gerealiseerd. Oude recepten én verhalen over de keuken en/of tuin werden gedeeld in een keuken die deed denken aan de tijd van toen. Bezoekers konden zich een potje confituur, advocaat of een flacon hoestsiroop aanschaffen.

Gezien de coronamaatregelen koos het sociaal huis dit jaar niet voor een evenement, maar voor een infobrochure rond dementie. De brochure leert de lezer meer over de oorzaken van dementie, de verschillende fasen en vormen, de vaak voorkomende kenmerken, … Ook lees je hoe je kunt zorgen voor een persoon met dementie en hoe je in concrete situaties met dementie kunt omgaan. De brochure haalt ook de verschillende gegevens aan van diverse diensten waar inwoners terecht kunnen bij vragen of bij nood aan ondersteuning. De brochure is gratis te verkrijgen in het stadhuis.

Izegem mag zich in de nabije toekomst ook verwachten aan een actie voor handelaars. Aan de hand van een infomoment wil de stuurgroep concrete tips meegeven aan handelaars die in hun zaak met personen met dementie in contact komen. De deelnemende handelaars krijgen het label van ‘dementievriendelijke handelaar’ uitgereikt.