Deborah en Bert openen restaurant Maison Noire: “Izegem reageert heel enthousiast op ons nieuw horecaverhaal” Charlotte Degezelle

28 september 2020

13u46 4 Izegem Bert Coopman (29) en Deborah Naert (30) openen op dinsdag 6 oktober het gloednieuwe restaurant Maison Noire. Voor het koppel is de nieuwe zaak langs de Lendeleedsestraat 108 een logisch volgende stap in hun horecacarrière. De voorbije jaren baatten ze in Roeselare Merl’O uit, maar met Maison Noire willen ze de lat nog iets hoger leggen. “Ons foodsharingverhaal blijft deels bestaan, maar Maison Noire is veel breder dan dat”, klinkt het ambitieus.

Het was uit noodzaak dat Bert Coopman en Deborah Naert andere oorden verkenden. Vorig jaar kregen ze te horen dat de eigenaar van het pand aan het Roeselaarse de Coninckplein, waar zij drie jaar lang restaurant Merl’O uitbaatten, plannen maakte om het gebouw te verkopen. Onmiddellijk gingen ze op zoek naar een andere stek. Die zoektocht concentreerde zich aanvankelijk op Roeselaars grondgebied. Maar toen het koppel de woning op de hoek van de Lendeleedse- en de Katteboomstraat in Izegem zag, gingen ze onmiddellijk voor de bijl. “We zagen direct het potentieel en waren overtuigd van de locatie, de vlotte bereikbaarheid en de veelvuldige gratis parking”, vertellen ze. “Maar dit gebouw was een gewoon woonhuis dus er was wel wat werk aan de winkel. In maart zijn de werken gestart en het project werd in goede banen geleid door Dylectro. Ondanks de coronacrisis verliepen de verbouwingen op schema en bovendien konden we ook zelf een handje toesteken, onder meer tijdens de sloop.”

Betere bistrokeuken

Gelijktijdig broedden Bert en Deborah verder op het nieuwe verhaal dat ze wilden schrijven. “De nieuwe naam, waar enorm over gepraat wordt omdat veel mensen het vreemd vinden dat een restaurant met de naam Maison Noire een witte gevel heeft, toont dat er achter Maison Noire een ander en bovenal breder concept schuilt dan bij Merl’O. Hier trekken we resoluut de kaart van de betere bistrokeuken en van prijs-kwaliteit. Ons foodsharing concept blijft deels overeind in de viergangenmenu die om de zes weken verandert en waar steeds nog een extra voorgerecht of tussengerecht kan aan worden toegevoegd. Maar daarnaast kan je in Maison Noire ook à la carte eten, genieten van een slaatje en van woensdag tot en met vrijdag serveren we ook een weeklunch. Voor bijvoorbeeld communiefeesten werken we daarentegen graag op maat.”

Terras

Maar het is niet enkel op culinair vlak dat Bert en Deborah een stap voorwaarts zetten. “Eindelijk hebben we nu ook een eigen terras. Daar kunnen een 25-tal gasten terecht. Binnen in de zaak kunnen we in coronatijden 40 gasten veilig ontvangen. Ook in het interieur maken we het verschil door deze keer voor huiselijk strak te kiezen. En voor het eerst namen we ook twee vaste personeelsleden in dienst.”

Sinds eind augustus, toen Merl’O in Roeselare definitief sloot, focussen Bert en Deborah zich op de opening van Maison Noire. Die is gepland op dinsdagavond 6 oktober. “We hebben wel wat gezonde stress, maar kunnen bovenal echt niet wachten. Het was bijzonder tof om Maison Noire te zien groeien vanaf de sloop tot nu, maar ondertussen kriebelt het toch echt om weer zelf een zaak te runnen. We hebben er vertrouwen in. De reserveringen lopen vlot binnen, we hebben onze ervaring op zak en trokken ook lessen uit het Roeselaars verhaal. Bovendien worden we hier in Izegem heel goed ontvangen. Het enthousiasme op ons nieuw horecaverhaal is groot. We voelen ons hier echt al thuis.”

