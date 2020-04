De Vlaamse Zanger brengt online zolderconcert Valentijn Dumoulein

02 april 2020

11u38 2 Izegem Onder de noemer #BlijfInUwKot brengt de Vlaamse Zanger uit Izegem op vrijdag 3 april om 16 uur een online zolderconcert van bij hem thuis.

De Vlaamse Zanger, in het dagelijks leven Stijn Michels, organiseert het initiatief op vraag van de vzw Vrijetijdspunt Oranje. “Het gaat om een online concert voor iedereen die het nu moeilijk heeft en door de sociale afstand de warme knuffels niet kunnen ontvangen die ze zo hard nodig hebben”, zegt hij. “Het repertoire bestaat uitsluitend uit liedjes van Vlaamse artiesten. We steunen hiermee dus ook de artiesten van eigen bodem. Het concert zal een half uur duren en kan je live volgen via mijn YouTube-kanaal ‘De Vlaamse Zanger’.