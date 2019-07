De Levensboom krijgt Guldensporenprijs voor origineelste Nederlandstalige naam Valentijn Dumoulein

12 juli 2019

13u34

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Naar aanleiding van het feest van de Vlaamse Gemeenschap reikte de stad de Guldensporenprijs 2019 uit aan rouwcentrum Depoorter. Die gaat telkens naar een handelszaak met een originele Nederlandstalige naam. In 2018 opende het rouwcentrum een nieuwe aula die de naam ‘De Levensboom’ kreeg.

De stad Izegem zet, op initiatief van cultuurschepen Kurt Himpe, sinds 2007 eigenaars van bestaande, nieuwe of vernieuwde handelszaken of bedrijven aan om te opteren voor een Nederlandstalige of een plaatsgebonden naam. “De namen moeten origineel zijn, verwijzen naar de aard van de activiteit of de geschiedenis van de zaak of de omgeving waar de handelszaak of het bedrijf gelegen is”, aldus schepen Himpe.

‘De Levensboom’ verwijst naar een vermelding in het Bijbelboek Genesis, maar ook naar de ontwikkeling van de mens. “De Guldensporenprijs werd voor de zevende keer uitgereikt. In 2007 sleepten De Smaak, Den Bustle en ’t Stil Ende de prijs in de wacht. In 2009 was De Groene Dreve aan de beurt en in 2011 won De Koornmarkt. Bloemenzaak Duizendschoon kreeg de prijs in 2013 en in 2015 werd de prijs overhandigd aan beeldhouwatelier Het Kapsalon. Twee jaar geleden won ’t Hemelhuys de Guldensporenprijs”, besluit voorzitter Nick Verschoot van het Izegemse 11 juli - comité.

Zaakvoerder Peter Depoorter ontving een origineel uithangbord.