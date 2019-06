De Drie Gezellen opent opnieuw de deuren VDI

01 juni 2019

16u45

Bron: VDI 0 Izegem Drie jaar nadat de De Drie Gezellen op het Patersdomein de deuren sloot, zit er nieuw leven in de horecazaak. Uitbaters Patricia Poix en Wouter D’Hert heten er vanaf dit weekend opnieuw mensen welkom om iets te drinken in een gezellig kader.

De Drie Gezellen was jarenlang een vaste waarde in de Kapucijnentuin. De zaak dankt zijn naam aan de drie vertrouwelingen van Franciscus van Assisi, een verwijzing naar de Paters Kapucijnen die het domein indertijd openstelden voor het grote publiek. De omvangrijke horecazaak met veranda en terras stond even leeg, maar Patricia en Wouter vonden er een uitdaging in ze opnieuw te openen.

Patersdomein

“Ik woon in Izegem en ben reeds lange tijd bekend met het Patersdomein en De Drie Gezellen”, vertelt Patricia. “Mijn grootmoeder woonde lange tijd in het hiernaast gelegen woonzorgcentrum ’t Pandje en dus kwamen we hier geregeld langs. Ik vond het jammer dat de zaak leeg stond en begon me te informeren. Ik had wel zin in een horeca-uitdaging, maar niet om in het nachtleven te werken. De Drie Gezellen uitbaten bleek wel in dat plan te passen.”

Na contact met de Paters Kapucijnen, die het pand nog steeds beheren, was de zaak vlug beklonken. “Met hun hulp hebben we ook wat renovatiewerken kunnen uitvoeren. Zo is het dak van het gebouw en van de veranda volledig vernieuwd. Dankzij vrienden en familie hebben we alles tijdig kunnen klaar zetten om Hemelvaartsdag open te gaan.”

Op termijn uitbreiden

kan je er iets komen drinken en hapjes zoals kaas en salami verkrijgen, maar op termijn wil Patricia de zaak doen uitgroeien tot een tea-room. “We beginnen rustig en gaandeweg breiden we uit”, zegt ze. “De Drie Gezellen is open van 13 tot ongeveer 20 uur, behalve op maandag en dinsdag.”