De Brasserie opent winterbar Wapiti Valentijn Dumoulein

13 december 2019

14u37 0 Izegem Tjessa Hemelaere van De Brasserie brengt met haar winterbar Wapiti wat extra eindejaarsstemming op de Grote Markt in Izegem. Vlak voor De Brasserie staat een houten chalet waar de winterbar onderdak vindt.

“Toen we hoorden dat de jaarlijkse kerstmarkt voor het eerst sinds lang twee dagen op de Grote Markt zou staan, besloten we ook iets te plannen”, zegt Tjessa Hemelaere. “Eerst dacht ik aan een houten hutje, maar het is een flinke chalet geworden. De naam Wapiti verwijst naar een reeënsoort, een beetje een knipoog naar al de Moose-bars die overal opduiken. In Izegem was er nog geen gelijkaardig concept, dus besloten we er volledig voor te gaan.” Wapiti Bar is open van donderdag tot en met zaterdag, in de week vanaf 17 uur voor een afterworkdrink en in het weekend vanaf 20 uur.

Open tussen kerst en nieuw

Tussen kerst en nieuw is de Brasserie gesloten, maar blijft Wapiti Bar wel open. “Op 24 december zijn we van 14 tot 18 uur open, voor alle mensen die uit de keuken verjaagd worden omdat de partner het kerstmaal aan het bereiden is”, lacht Tjessa. “Ook op kerstdag zijn we na Izegem Boks open vanaf 21 uur en op zondag 29 december plannen we een kindernamiddag. Kinderen kunnen in de Brasserie naar een film kijken, terwijl hun ouders in de Wapiti Bar terecht kunnen. Ik wil vooral mijn familie en vrienden bedanken voor de hulp bij de opbouw, net als D-Light, EPDM Solutions, Ponderosa, Electro Seynaeve en Brecht Vanden Berghe, die de houten chalet gemaakt heeft”, besluit Tjessa. De bar blijft staan tot en met de stedelijke nieuwjaarsreceptie op 5 januari. Meer info op de Facebookpagina Wapiti Bar.