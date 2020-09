Dansschool en kinesipraktijk lanceren danslessen voor Parkinsonpatiënten: “Goed voor het lichaam en goed voor het geheugen” Parki Dance is primeur voor provincie West-Vlaanderen Valentijn Dumoulein

03 september 2020

11u46 4 Izegem Kinesipraktijk NeurocentrumWest en de Izegemse dansschool Life Danscenter starten vanaf oktober met danslessen voor Parkinsonpatiënten. Het gaat om een primeur voor de provincie West-Vlaanderen. “Dansen verbetert de uithouding, coördinatie, het evenwicht en stappen bij mensen met Parkinson”, legt kinesitherapeute Ilse Vandenbroucke uit.

De kinesitherapeuten van NeuroCentrumWest, een kinepraktijk gespecialiseerd in neurologische revalidatie, en Life Danscenter gaan een unieke samenwerking aan. “Enkele maanden geleden contacteerde kinesitherapeute Ilse Vandenbroucke mij met haar idee om danslessen voor mensen met Parkinson te organiseren”, vertelt Dieter Vandeputte van Life Danscenter. “In het begin had ik toch wat twijfels, maar Ilse wist die twijfels tijdens een eerste overleg volledig weg te nemen. Samen hebben we alles in huis om hier een succes van te maken.”

Voordelen

Ilse bevestigt. “We willen een ruime kennis van dansstijlen en -technieken combineren met een wetenschappelijk onderbouwde kinesitherapeutische insteek. Er is geen groot danstalent aan mij verloren gegaan, maar toch wilde ik al een tijdje iets met dansen doen. Het is namelijk bewezen dat dansen een positief effect heeft bij mensen met Parkinson. Na enkele lessen merken ze verbetering op vlak van uithouding, coördinatie, evenwicht en stappen. Bovendien krijgt ook het geheugen en de mentale weerbaarheid een boost.”

Bij Parki Dance kunnen ook partners van de patiënten deelnemen. “Dansen met je partner heeft een positieve invloed op je relatie”, meent Ilse. “Bovendien zal het sociaal contact ook een impact hebben op het emotioneel en psychisch welbevinden van onze deelnemers. Alleen maar voordelen dus.”

Plezier

“Plezier en een goeie gezondheid staan uiteraard centraal”, pikt Dieter in. “Van competitie is bij Parki Dance geen sprake. We willen ons vooral goed amuseren. Dat aspect staat ook centraal in de visie van Life Danscenter. Met deze danslessen willen we voor mensen een momentje creëren in het hier en nu. Los van alle dagelijkse zorgen.”

Voor de realisatie van het project werken Ilse en Dieter samen met patiëntenorganisatie Parkili. “Op termijn willen we verschillende lessen organiseren verspreid over Vlaanderen”, besluit Ilse.

Praktisch

Op donderdag 1 oktober vindt een gratis proefles plaats van 15.30 tot 16.15 uur in de dansschool in de Lodewijk de Raetlaan 2. Hier kunnen mensen, eventueel samen met hun partner, kennismaken met het concept en de coördinatoren. Als de proefles in de smaak valt, kunnen mensen zich inschrijven voor de reeks van acht lessen. Die gaan telkens op donderdag door van 15.30 tot 16.15 uur. Inschrijven kost vijftig euro per persoon.