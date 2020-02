Dankzij opening kunstgrasveld zijn veldperikelen voor VVEK definitief voorbij Charlotte Degezelle

22 februari 2020

11u44 0

Het gloednieuwe kunstgrasveld langs de Merelstraat in Emelgem is zaterdagochtend officieel geopend door sportschepen Lothar Feys (N-VA)en Ronny Ghillemyn, voorzitter van Voetvalvereniging Emelgem-Kachtem (VVEK) De nieuwe mat werd bovendien onmiddellijk uitgetest en goedgekeurd. Dit via twee jeugdwedstrijden van respectievelijk de U12 van VVEK tegen KFC Mandel United en de U9 van VVEK tegen Ingelmunster. VVEK was al langer vragende partij naar kunstgras want door een samenloop van omstandigheden was hun voetbalveld wel in heel abominabele staat. Er werd eerst geprobeerd om de problemen op te lossen door in 2018 een drainagesysteem te installeren. Maar een droge zomer en het niet goed inzaaien van het veld zorgde ervoor dat het terrein bij hevige regen tot een modderpoel werd herschapen wat op zijn beurt leidde tot gevaarlijke putten. Dit alles moet nu van de baan zijn dankzij het kunstgras.

