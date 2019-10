Dameskoor Zimra heeft nieuwe dirigent Valentijn Dumoulein

28 oktober 2019

15u35 0 Izegem Dameskoor Zimra is aan haar zesde werkjaar begonnen, maar doet dat voortaan met een nieuwe dirigent: Diederik Glorieux.

Hij verdiende eerder al ruimschoots zijn sporen in de muziekwereld. Hij is aan de slag als leerkracht compositie, muziektheorie en -geschiedenis, blokfluit, ensemble, improvisatie en arrangeren. Glorieux is verbonden aan de Stedelijke Academie Peter Benoit in Harelbeke en de Academie in Ieper. Daarnaast leidt hij het koor Ars Vocalis in Kortrijk en Vitalis uit Stasegem. Diederik Glorieux vervangt Wouter Dubois.

In december staan er 2 kerstconcerten gepland: op 14 december in de St Tillokerk in Izegem en op 2 december op uitnodiging van het Davidsfonds in de Sint-Niklaaskerk van Rekkem. Meer info op www.zimra.be.