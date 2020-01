Dam op Rhodesbeek na vaststelling mazoutvervuiling LSI

22 januari 2020

18u03

Bron: LSI 0 Izegem Op de Rhodesbeek tussen Ardooie en Kachtem (Izegem) is woensdagnamiddag vervuiling met mazout vastgesteld. De brandweer legde een dam op het water, de politie speurde naar de vervuiler.

Recreanten rond het Rhodesgoed meldden rond 16.30 uur dat er aan het brugje over de beek aan brasserie Rhodesgoed een sterke mazoutgeur waar te nemen was. Op de snel kabbelende beek was ook duidelijk een vervuild laagje te zien. Brandweer en politie snelden ter plaatse. De brandweer legde een absorberende dam op het water en zocht samen met de politie naar de oorzaak. Die moet alleszins stroomopwaarts richting Ardooie gezocht worden. Het is niet voor het eerst dat op de Rhodesbeek vervuiling wordt vastgesteld. De milieudienst van de stad Izegem is ook ingelicht.

