Daar zijn de eerste schrikkelbaby’s! Nane en Charlotte geboren op 29 februari Valentijn Dumoulein

29 februari 2020

18u04 1 Izegem Op zaterdag 29 februari zijn er in de Mandelstreek drie schrikkelbaby’s geboren. Dat was het geval in Roeselare, Izegem en Tielt.

Het eerste kindje zag om 5 uur het levenslicht in AZ Delta in Roeselare. Mama Diana en papa Obedeo Darea mochten op dat tijdstip hun dochter Charlotte verwelkomen. Het is het eerste kindje voor het koppel met Roemeense roots. “Ik was eigenlijk maar voor vijf maart uitgerekend, maar op 28 februari kreeg ik plots weeën en zijn we naar het ziekenhuis gereden”, zegt de mama. “Onze dochter mocht gerust vroeger geboren worden, maar mijn man grapte nog dat het niet op 29 februari mocht zijn en nu hebben we toch ‘prijs’, lacht Diana. Het kindje verblijft voorlopig nog in een couveuse maar is in goede gezondheid.

Nane

Niet veel later, om 6.37 uur, werd In de Sint-Jozefskliniek in Izegem Nane Maes geboren. Het meisje is de dochter van Margot Vansteenland en Tom Maes. “We zijn kort na twaalf uur ’s nachts het ziekenhuis binnen gegaan, dus we wisten dat ze op een schrikkeldag geboren zou worden”, zegt Margot. “Ik was al op woensdag uitgerekend, maar ze heeft nog even op zich laten wachten. Mijn eerste reactie was dat het toch spijtig zou zijn dat ze haar verjaardag maar om de vier jaar effectief heeft, maar nu ben ik vooral blij dat ze gezond en wel is. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. De vroedvrouw zei me bovendien dat het maar de tweede keer ooit is dat ze op een schrikkeldag mochten verwelkomen en dat ze ons kindje daarom zeker altijd zal herinneren. Dat vond ik wel mooi gezegd.”

Ook in het Sint-Andriesziekenhuis werd op 29 februari een kindje geboren, maar de ouders wilden liever geen details kwijt.