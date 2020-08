D’Oude Maalderij lanceert met Lorelei nieuw monsterbier Valentijn Dumoulein

02 augustus 2020

14u17 1 Izegem Jef Pirens van brouwerij d’Oude Maalderij heeft met Lorelei een nieuw bier klaar in zijn ‘monster’-reeks. Eerder al brouwde hij in datzelfde gamma de bieren Leviathan, Kraken, Chtulhu, Scylla en Charybdis.

Voor zijn monsterbieren gebruikt Jef telkens dezelfde barleywine (moutwijn, red.) van 14 %. “Maar ik laat ze telkens rijpen op andere vaten, waardoor ze een ander karakter krijgen. Vorige bieren waren onder andere gerijpt in Schotse Ardberg-whiskyvaten en Andalusische brandyvaten. Voor Lorelei maakte ik gebruik van vaten die één maal gebruikt zijn voor Jack Daniel’s bourbon. Daarna zijn ze in België twee keer door brouwerij en stokerij Het Anker in Mechelen gebruikt voor hun Gouden Carolus Single Malt Whisky.”

Foodpairing

Lorelei verwijst naar de sirene, een mythische meermin die schepen op de klippen liet lopen met haar toverachtige zangstem. “In dat opzicht past ze zeker in de reeks ‘monster’-bieren”, vertelt Jef. “Lorelei smaakt volmondig en zoet”, zegt Jef. “Het gaat om een behoorlijk zwaar bier dat je als digestief kan gebruiken. Als je aan foodpairing doet, kan je het uitstekend matchen met koffie of chocolade.”

Net zoals bij de andere monsterbieren hoort er een uniek etiket bij, dat gemaakt is door de Spaanse artiest Antonio Bravo.