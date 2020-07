D’Oude Maalderij kaapt negen medailles weg op London Beer Competition Valentijn Dumoulein

24 juli 2020

17u42 0 Izegem Brouwerij d’Oude Maalderij heeft op de London Beer Competition liefst negen medailles in de wacht gesleept. Bieren die van de jury tussen de 90 en 100 punten scoren krijgen een gouden medaille, zij die tussen 76 en 89 punten halen een zilveren medaille en het brons is er voor bieren die tussen de 65 en 75 punten scoren.

Het bier Maximo kreeg 82 punten, goed voor een zilveren medaille. Kregen ook een zilveren plak: Stoffoasje en Qantelaar. De brouwerij van Jef Pirens scoorden ook enkele bronzen medailles. Dat is het geval voor Farang, Optimo, Redenaar en Deo D.O.M. Brewery. Ook Blackout, mindfucking blond kreeg een bronzen medaille. Het huisbier The Mash van het gelijknamige restaurant bij de brouwerij behaalde ook brons.

“Het is de eerste keer dat ik aan een echte ‘beer competition’ deelnam”, zegt Jef Pirens. “Normaal ben ik niet happig om aan wedstrijden deel te nemen, omdat de meeste vrij kwistig zijn in het uitdelen van prijzen en daar hangt meestal een hoge inschrijvingsprijs per bier aan vast. Bij deze, nog vrij jonge, wedstrijd had ik een ander gevoel. Je bieren worden door een panel van proevers elk afzonderlijk getoetst op diverse criteria. Het proeven staat maar op veertig procent van de punten, de rest van de punten gaat naar value (prijs/kwaliteit) en de verpakking. Op dat vlak vind ik het een eerlijke wedstrijd en ik ben dan ook aangenaam verrast dat ik als kleine Izegemse brouwerij negen medailles in de wacht heb gesleept.”