Cyriel blaast 100 kaarsjes uit: “Mijn geheim? Af en toe een glaasje drinken” Valentijn Dumoulein

28 augustus 2019

14u13

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De eetzaal van woonzorgcentrum Sint-Vincentius was woensdag versierd voor het eeuwfeest van Cyriel Dewiele. De kersverse 100-jarige kreeg niet alleen een mooi versierd bord voor zijn verjaardag, maar ook een mooi feest met heel wat aanwezigen.

Cyriel verblijft al vijf jaar in het woonzorgcentrum. Daarvoor woonde hij in de Ardooisestraat in Emelgem. Zijn vrouw overleed reeds in 2004. Het koppel kreeg met Rik en Ronny twee zoons en er zijn drie kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Gevraagd naar hét geheim voor zijn lange leven moest Cyriel niet lang nadenken. “Af en toe een glaasje drinken”, glimlacht hij, terwijl hij van een glaasje cava nipt. “Ik eet en drink graag, maar daar tegenover staat dat ik ook lang sportief ben gebleven. In mijn jonge jaren was ik voetballer in Izegem, maar een blessure aan mijn achillespees zorgde er voor dat ik daarmee moest stoppen.” Cyriel is ook lange tijd een fervent fietser geweest. Vorig jaar deed hij nog mee aan een fietsmarathon naar aanleiding van de Ronde van Frankrijk. Toen konden de rusthuisbewoners hun eigen rondjes op een hometrainer malen en Cyriel deed als kwieke 99-jarige flink zijn best.

Cyriel was jaren actief als leersnijder in de schoenindustrie en na de sluiting van veel van die bedrijfjes ging hij aan de slag bij de groendienst van de stad. De stad schonk Cyriel een mand vol lekkers en ook het rusthuispersoneel kwam met hapjes voor de eeuweling op de proppen.